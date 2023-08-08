Гол Кочергіна допоміг Ракуву перемогти Аріс: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 серпня, відбулися шість перших матчів другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Українець Владислав Кочергін вже на 7-ій хвилині вивів вперед Ракув у матчі з кіпріотським Арісом. У другому таймі П’ясецький реалізував пенальті і Ракув здобув перемогу з рахунком 2:0. Кочергіна замінили на 73-ій хвилині зустрічі. А наприкінці матчу Аріс один гол відіграв.

Українець Кочергін швидким голом відкрив рахунок у важливому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Ліга чемпіонів

Третій кваліфікаційний раунд

Перший матч, 8 серпня

Копенгаген (Данія) - Спарта (Чехія) 0:0

Ракув (Польща) - Аріс (Кіпр) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 7 Кочергін, 2:0 - 61 П’ясецький (пен), 2:1 - 88 Маямбела

ПСВ (Нідерланди) - Штурм (Австрія) 4:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 4 Бабаді, 2:0 - Де Йонг, 3:0 - 32 Де Йонг, 3:1 - 40 Станкович, 4:1 - 73 Сангаре

Клаксвік (Фарерські острови) - Молде (Норвегія) 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Ейкрем, 1:1 - 64 Фредеріксберг, 2:1 - 86 Фредеріксберг

Брага (Португалія) - Бачка-Топола (Сербія) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Брума, 2:0 - 19 Піцці, 3:0 - 87 Джало

Олімпія (Словенія) - Галатасарай (Туреччина) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Актюркоглу, 0:2 - 48 Мертенс, 0:3 - 90+1 Давіршоглу