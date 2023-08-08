Він знову забив!

Джерело - Чемпіон.

Владислав Кочергін відзначився у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між польським Ракувом та кіпрським Арісом.

Українець на 7-й хвилині вдало завершив атаку на дальній стійці ударом у вільний кут воріт суперника.

Ексфутболісту Зорі та Дніпра асистував Марцін Цебуля.

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Нагадаємо, Кочергін свій попередній гол за Ракув провів у матчі 1-го раунду кваліфікації ЛЧ проти Флори.

Владислав розпочав уже другий повноцінний сезон у Польщі. Загалом на рахунку нашого півзахисника - 14 голів та 3 результативні передачі. Наприклад, у травні цього року Кочергін відзначився божевільним м'ячем після гарматного удару з далекої відстані.

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