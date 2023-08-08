Головне
Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі
Сьогодні 19:38 315
Дніпро-1 відхилив дві пропозиції щодо Сватка
Сьогодні 20:11 390
Визначилися всі чвертьфіналісти жіночого чемпіонату світу
Сьогодні 17:25 347
Жіноча збірна України залишилася без головного тренера
Сьогодні 16:54 337
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Сьогодні 15:30 318260 3
Геленіус замінить Вайта в поєдинку з Джошуа
Сьогодні 13:23 445
Мудрик - новий 10-й номер Челсі
Сьогодні 13:14 1310
Збірна Колумбії здолала Ямайку та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:05 376
Дніпро-1 може втратити ще одного лідера
Сьогодні 10:14 1006
Оболонь поскаржилась на суддівство у матчі з Динамо
Сьогодні 09:25 761
Прямі трансляції

Манчестер Сіті запропонував новий контракт Вокеру

Чинна угода розрахована до 2024 року
Сьогодні 18:41 229 0
Манчестер Сіті запропонував новий контракт Вокеру
#Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті запропонував захиснику Кайлу Вокеру новий контракт на покращених умовах. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Попередня угода англійця з клубом спливала влітку 2024 року.

Як мінімум із червня 33-річний Вокер входив у сферу інтересів Баварії. Сам гравець прихильно оцінював перспективу переходу до мюнхенського клубу. Тепер він має зробити вибір.

Також Ман Сіті близький до продовження контракту з Бернарду Сілвою, до якого проявляли інтерес ПСЖ, Барселона, а також представники Саудівської Аравії.

Вокер виступає за містян з 2017 року, разом із командою футболіст завоював 14 трофеїв, включаючи одну Лігу чемпіонів та п’ять чемпіонств Англії.

В минулому сезоні захисник відіграв 39 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.

Коментарі ()
Популярне зараз
39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні 39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні 22257
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 318260 3
Світоліна - Коллінс: прогноз букмекерів на матч 1-го кола Montreal WTA 1000 Світоліна - Коллінс: прогноз букмекерів на матч 1-го кола Montreal WTA 1000 3676 2
Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом Чоловік Світоліної яскраво здолав чвертьфіналіста Вімблдона: відео ефектних обвідних ударів Монфіса в матчі з Юбенксом 10626
Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій Аріс - Динамо: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій 5446
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 29000
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28784
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77382
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39112 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152963 7
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2722
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3124