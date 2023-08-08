Манчестер Сіті запропонував новий контракт Вокеру

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті запропонував захиснику Кайлу Вокеру новий контракт на покращених умовах.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Попередня угода англійця з клубом спливала влітку 2024 року.
Як мінімум із червня 33-річний Вокер входив у сферу інтересів Баварії. Сам гравець прихильно оцінював перспективу переходу до мюнхенського клубу. Тепер він має зробити вибір.
Також Ман Сіті близький до продовження контракту з Бернарду Сілвою, до якого проявляли інтерес ПСЖ, Барселона, а також представники Саудівської Аравії.
Вокер виступає за містян з 2017 року, разом із командою футболіст завоював 14 трофеїв, включаючи одну Лігу чемпіонів та п’ять чемпіонств Англії.
В минулому сезоні захисник відіграв 39 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.
Understand Manchester City have now offered new contract to Kyle Walker, as the proposal has been improved 🔵🏴— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023
Same process as Bernardo Silva who’s close to extending his contract.
🔴 Kyle Walker has to decide between Bayern move with Tuchel pushing… or new deal at Man City. pic.twitter.com/DFvXZmqAR8