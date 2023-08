Манчестер Сіті запропонував новий контракт Вокеру

Манчестер Сіті запропонував захиснику Кайлу Вокеру новий контракт на покращених умовах.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Попередня угода англійця з клубом спливала влітку 2024 року.

Як мінімум із червня 33-річний Вокер входив у сферу інтересів Баварії. Сам гравець прихильно оцінював перспективу переходу до мюнхенського клубу. Тепер він має зробити вибір.

Також Ман Сіті близький до продовження контракту з Бернарду Сілвою, до якого проявляли інтерес ПСЖ, Барселона, а також представники Саудівської Аравії.

Вокер виступає за містян з 2017 року, разом із командою футболіст завоював 14 трофеїв, включаючи одну Лігу чемпіонів та п’ять чемпіонств Англії.

В минулому сезоні захисник відіграв 39 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.

Understand Manchester City have now offered new contract to Kyle Walker, as the proposal has been improved 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Same process as Bernardo Silva who’s close to extending his contract.



🔴 Kyle Walker has to decide between Bayern move with Tuchel pushing… or new deal at Man City. pic.twitter.com/DFvXZmqAR8