Баварія виділить 13 млн фунтів на трансфер Вокера

Джерело - tribuna.com.
У середині наступного тижня в Японії відбудуться переговори між Баварією та Манчестер Сіті щодо трансферу захисника "містян" Кайла Вокера.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Роб Дорсетт.
Нагадаємо, що обидві команди відправилися в Японії у рамках передсезонного турне.
Зазначається, що якщо мюнхенці досягнуть угоди з англійським клубом, то заплатять за Вокера 13 млн фунтів. Сам гравець також проведе зустріч з представниками Баварії.
Зазначається, що Вокеру пропонується контракт за схемою 2+1, що перевищує термін угоди, яку пропонує Манчестер Сіті.
Раніше повідомлялося, що у Баварії розбіжності через контракт Вокера.