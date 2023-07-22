Баварія виділить 13 млн фунтів на трансфер Вокера

Баварія близька до трансферу Вокера

У середині наступного тижня в Японії відбудуться переговори між Баварією та Манчестер Сіті щодо трансферу захисника "містян" Кайла Вокера.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Роб Дорсетт.

Нагадаємо, що обидві команди відправилися в Японії у рамках передсезонного турне.

Зазначається, що якщо мюнхенці досягнуть угоди з англійським клубом, то заплатять за Вокера 13 млн фунтів. Сам гравець також проведе зустріч з представниками Баварії.

Зазначається, що Вокеру пропонується контракт за схемою 2+1, що перевищує термін угоди, яку пропонує Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що у Баварії розбіжності через контракт Вокера.