Саудівський клуб запропонував Неймару зарплату 300-400 млн євро

Джерело - Foot Mercato.
Неймар сповістив керівництво ПСЖ про своє бажання покинути клуб та повернутися в Барселону.
Про це повідомляє FootMercato
У бразильця є й інші варіанти продовження кар’єри. Неймар отримав пропозицію з Саудівської Аравії з зарплатою від 300 до 400 мільйонів євро.
Новий головний тренер ПСЖ Луїс Енріке хоче, аби Неймар залишився, але бразилець налаштований йти.
Повернення в Барселону - пріоритетний, але малоймовірний варіант, адже Хаві не підтримує цю ідею.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!