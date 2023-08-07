Саудівський клуб запропонував Неймару зарплату 300-400 млн євро

Енріке хоче, щоб Неймар залишився у ПСЖ

Джерело - Foot Mercato.

Неймар сповістив керівництво ПСЖ про своє бажання покинути клуб та повернутися в Барселону.

Про це повідомляє FootMercato

У бразильця є й інші варіанти продовження кар’єри. Неймар отримав пропозицію з Саудівської Аравії з зарплатою від 300 до 400 мільйонів євро.

Новий головний тренер ПСЖ Луїс Енріке хоче, аби Неймар залишився, але бразилець налаштований йти.

Повернення в Барселону - пріоритетний, але малоймовірний варіант, адже Хаві не підтримує цю ідею.

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