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ПСЖ орендує форварда Бенфіки Рамуша

Обов'язкове право викупу гравця становитиме 80 млн євро
Сьогодні 21:33 225 0
ПСЖ орендує форварда Бенфіки Рамуша
Фото: Getty Images
#Бенфіка, #ПСЖ, #Гонаслу Рамуш

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ завершив трансфер нападника Бенфіки Гонсалу Рамуша.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Це оренда з правом викупу за 80 мільйонів євро, адже парижанам потрібно вписатися у правила фінансового фейр-плею.

65 мільйонів євро будуть гарантованими, 15 мільйонів у вигляді бонусів.

Нагадаємо, ПСЖ готує пропозицію Барселоні щодо трансферу Фаті.

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