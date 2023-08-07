ПСЖ орендує форварда Бенфіки Рамуша

Обов'язкове право викупу гравця становитиме 80 млн євро

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ завершив трансфер нападника Бенфіки Гонсалу Рамуша.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Це оренда з правом викупу за 80 мільйонів євро, адже парижанам потрібно вписатися у правила фінансового фейр-плею.

65 мільйонів євро будуть гарантованими, 15 мільйонів у вигляді бонусів.

Official: Gonçalo Ramos joins PSG 🔫 https://t.co/Fiv3PJMnPQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023

Нагадаємо, ПСЖ готує пропозицію Барселоні щодо трансферу Фаті.

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