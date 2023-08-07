ПСЖ орендує форварда Бенфіки Рамуша

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ завершив трансфер нападника Бенфіки Гонсалу Рамуша.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Це оренда з правом викупу за 80 мільйонів євро, адже парижанам потрібно вписатися у правила фінансового фейр-плею.
65 мільйонів євро будуть гарантованими, 15 мільйонів у вигляді бонусів.
Official: Gonçalo Ramos joins PSG 🔫 https://t.co/Fiv3PJMnPQ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023
Нагадаємо, ПСЖ готує пропозицію Барселоні щодо трансферу Фаті.
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