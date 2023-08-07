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ПСЖ готує пропозицію Барселоні щодо трансферу Фаті

Ансу Фаті може змінити клуб
Сьогодні 10:14 303 0
ПСЖ готує пропозицію Барселоні щодо трансферу Фаті
Фото - Getty Images
#Барселона, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Фаті

Джерело - football.ua.

Нападник Барселони Ансу Фаті може перейти до ПСЖ вслід за Усманом Дембеле.

Про це повідомляє AS.

Французький клуб готує пропозицію щодо 20-річного вінгера.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке хотів би бачити Фаті у складі своєї команди. Барселона буде готова продати Ансу, а Жорже Мендеш, його агент не перший місяць намагається знайти для клієнта новий клуб.

У Ла-Лізі у сезоні-2022/23 вінгер забив 7 голів за 36 матчів, у середньому проводячи на полі 38 хвилин.

Нагадаємо, ПСЖ активував клаусулу Дембеле у 50 млн євро.

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