ПСЖ готує пропозицію Барселоні щодо трансферу Фаті

Ансу Фаті може змінити клуб

Нападник Барселони Ансу Фаті може перейти до ПСЖ вслід за Усманом Дембеле.

Про це повідомляє AS.

Французький клуб готує пропозицію щодо 20-річного вінгера.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке хотів би бачити Фаті у складі своєї команди. Барселона буде готова продати Ансу, а Жорже Мендеш, його агент не перший місяць намагається знайти для клієнта новий клуб.

У Ла-Лізі у сезоні-2022/23 вінгер забив 7 голів за 36 матчів, у середньому проводячи на полі 38 хвилин.

Нагадаємо, ПСЖ активував клаусулу Дембеле у 50 млн євро.

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