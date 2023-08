Голкіпер Баварії Ян Зоммер підписав контракт з Інтером.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума угоди складе 6 мільйонів євро.

Деталі контракту не розголошуються.

Yann Sommer has just signed contracts as new Inter player. ⚫️🔵🇨🇭 #Inter