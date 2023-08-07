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Бенфіка завершує трансфер Трубіна

Бенфіка відправила Шахтарю трансферну пропозицію щодо Трубіна
Сьогодні 08:08 605 0
Бенфіка завершує трансфер Трубіна
#Бенфіка, #Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка близька до завершення угоди щодо придбання голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Орли" направили "гірникам" трансферну пропозицію: 10 млн євро плюс бонуси в розмірі 1 млн євро. Угода також включає пункт про те, що "Шахтар" отримає 40% коштів від продажу футболіста.

Перші контакти між клубами почалися 4 дні тому, а наразі угода вже близька до завершення.

Раніше Анатолієм Трубіним також цікавився міланський Інтер. Але зараз нерадзуррі не входять до кола ймовірних покупців українця.

У попередньому сезоні Трубін провів за Шахтар у всіх турнірах 38 матчів, у 14-ти зберіг свої ворота в недоторканності.

Нагадаємо Реал може запросити Трубіна, якщо Лунін покине клуб.

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