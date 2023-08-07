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Збірна Австралії переграла Данію в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023

Сьогодні 15:37 100 0
Збірна Австралії переграла Данію в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Збірна Австралії святкувала перемогу над Данією у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Австралії. Забитими голами відзначилися Фурд та Расо.

Збірна Австралії стала 6-ою чвертьфіналісткою турніру. Сьогодні раніше збірна Англії у серії пенальті здолала Нігерію.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Завтра, 8 серпня, на ЧС-2023 відбудуться останні два матчі 1/8 фіналу: Колумбія - Ямайка та Франція - Марокко.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/8 фіналу, 7 серпня

Австралія - Данія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Фурд, 2:0 - 70 Расо

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