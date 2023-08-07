Збірна Австралії переграла Данію в 1/8 фіналу жіночого ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.
Збірна Австралії святкувала перемогу над Данією у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь Австралії. Забитими голами відзначилися Фурд та Расо.
Збірна Австралії стала 6-ою чвертьфіналісткою турніру. Сьогодні раніше збірна Англії у серії пенальті здолала Нігерію.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Завтра, 8 серпня, на ЧС-2023 відбудуться останні два матчі 1/8 фіналу: Колумбія - Ямайка та Франція - Марокко.
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу
1/8 фіналу, 7 серпня
Австралія - Данія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Фурд, 2:0 - 70 Расо