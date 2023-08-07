Збірна Англії здолала Нігерію та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023

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Збірна Англії святкувала перемогу над Нігерією у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023 серед жіночих команд.

Основний та додатковий час матчу завершився з рахунком 0:0. У серії пенальті перемогу здобула збірна Англії - 4:2.

Збірна Англії стала 5-ою чвертьфіналісткою турніру.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Сьогодні, 7 серпня, на ЧС-2023 відбудеться ще один матч 1/8 фіналу: Австралія - Данія.

Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу

1/8 фіналу, 7 серпня

Англія - Нігерія 0:0 (пен. 4:2)