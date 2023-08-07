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Моурінью: Отримав великі пропозиції від Аль-Хілаля та Аль-Ахлі

Жозе Моурінью прокоментував пропозиції саудівських клубів
Сьогодні 15:55 131 0
Моурінью: Отримав великі пропозиції від Аль-Хілаля та Аль-Ахлі
Фото - gettyimages
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью залишиться у Римі попри пропозиції від кількох саудівських клубів.

Про це розповів сам португальський фахівець.

"Я отримав дві великі пропозиції з Саудівської Аравії – від "Аль-Хілаля" та "Аль-Ахлі", але я вирішив залишитися у "Ромі" та відхилив їх.

Чи можу я переїхати туди пізніше? Подивимося. Моє "ні", сказане зараз, не є остаточною відповіддю на майбутнє", — сказав Моурінью.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хілаль пропонував португальцю 30 млн євро на рік.

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