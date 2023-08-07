Моурінью: Отримав великі пропозиції від Аль-Хілаля та Аль-Ахлі

Головний тренер Роми Жозе Моурінью залишиться у Римі попри пропозиції від кількох саудівських клубів.

Про це розповів сам португальський фахівець.

"Я отримав дві великі пропозиції з Саудівської Аравії – від "Аль-Хілаля" та "Аль-Ахлі", але я вирішив залишитися у "Ромі" та відхилив їх.

Чи можу я переїхати туди пізніше? Подивимося. Моє "ні", сказане зараз, не є остаточною відповіддю на майбутнє", — сказав Моурінью.