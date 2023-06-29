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Моурінью відхилив пропозицію Аль-Хілаля

Моурінью відмовився від 30 млн євро в рік
Сьогодні 12:44 234 0
Моурінью відхилив пропозицію Аль-Хілаля
Фото - gettyimages
#Аль-Хілаль, #Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Аль-Хілаль на початку червня зробив пропозицію головному тренеру Роми Жозе Моурінью.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Перш ніж спробувати запросити Массіміліано Аллегрі з Ювентуса, саудівці звернулися до Моурінью - йому запропонували 30 млн євро на рік чистими.

Жозе відхилив пропозицію, бо він націлений лише на проєкт Роми. Римляни за підсумками сезону разом з Моурінью кваліфікувалася у Лігу Європи.

Раніше Моурінью отримав дискваліфікацію на 10 матчів Серії А.

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