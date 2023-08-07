Мбаппе закрили доступ до тренувань основної команди

Нападник буде тренуватися з молодіжним складом

Керівництво ПСЖ позбавило доступу до основної команди нападника Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Lequipe.

Мбаппе працюватиме разом із футболістами молодіжних команд та тих, чия доля в ПСЖ також постала під питанням під час цього літа.

Також відомо, що нападник відмовився підписати нову угоду з ПСЖ, яка б містила пункт про його гарантований продаж наступного літа.

Натомість, коли з’явився варіант з аравійським Аль-Хілялем та 300 млн євро миттєвого платежу, Мбаппе просто відмовився від зустрічі з представниками Близького Сходу.

У минулому сезоні француз забив 41 гол та віддав 10 гольових передач у 43 матчах.

Раніше повідомлялося, що Реал за однієї умови готовий зробити пропозицію по Мбаппе.