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Мбаппе закрили доступ до тренувань основної команди

Нападник буде тренуватися з молодіжним складом
Сьогодні 13:55 337 0
Мбаппе закрили доступ до тренувань основної команди
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - football.ua.

Керівництво ПСЖ позбавило доступу до основної команди нападника Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Lequipe.

Мбаппе працюватиме разом із футболістами молодіжних команд та тих, чия доля в ПСЖ також постала під питанням під час цього літа.

Також відомо, що нападник відмовився підписати нову угоду з ПСЖ, яка б містила пункт про його гарантований продаж наступного літа.

Натомість, коли з’явився варіант з аравійським Аль-Хілялем та 300 млн євро миттєвого платежу, Мбаппе просто відмовився від зустрічі з представниками Близького Сходу.

У минулому сезоні француз забив 41 гол та віддав 10 гольових передач у 43 матчах.

Раніше повідомлялося, що Реал за однієї умови готовий зробити пропозицію по Мбаппе.

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