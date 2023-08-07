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Реал за однієї умови готовий зробити пропозицію по Мбаппе

Кіліан Мбаппе може змінити клуб
Сьогодні 09:37 493 0
Реал за однієї умови готовий зробити пропозицію по Мбаппе
Фото - Getty Images
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Реал хоче, щоб Кіліан Мбаппе публічно оголосив про своє бажання покинути ПСЖ.

Про це повідомляє L'Equipe.

У цьом випадку Флорентіно Перес буде готовий зробити першу пропозицію у розмірі 180 мільйонів євро та потенційно збільшити її до 200 млн, але все залежить від 24-річного француза.

Водночас іспанський журналіст Енді Онрубія зазначає, що якщо Мбаппе це зробить, то не отримає 40 млн бонусу за лояльність, який має бути виплачений 31 серпня.

Раніше Мбаппе відхилив всі пропозиції ПСЖ щодо нового контракту.

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