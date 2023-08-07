Яхту Ярославського помітили біля берегів Італії

Олександр Ярославський досі не продав свою яхту

Джерело - Чемпіон.

Яхта президента Металіста Олександра Ярославського, яку він хотів продати на благо Харкова, і досі ходить біля берегів Італії.

Про це повідомляє журналіст Михайло Ткач.

"Яхта Kaiser, яку олігарх Ярославський на початку вторгнення обіцяв продати та допомогти харків‘янам, уже місяць не заходить в порти, побувала біля всіх берегів Італії та втретє повернулась на Сардинію. Харків‘яни почекають, а літо – ні", — написав Ткач.

Нагадаємо, в березні минулого року Ярославський пообіцяв продати яхту для допомоги рідному місту.

Влітку минулого року яхта дрейфувала біля берегів острова Мілос у Греції, на ній за допомогою дрона зафіксували жінку, схожу на колишню дружину Ярославського Марину Светницьку.