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Дружину Ярославського помітили на яхті, яку мали продати на допомогу Харкову

Сьогодні 14:29 415 0
Президент Металіста не продав свою дорогоцінну яхту
Дружину Ярославського помітили на яхті, яку мали продати на допомогу Харкову
#Металіст, #Олександр Ярославський

Джерело - Українська Правда.

Яхту Kaiser президента Металіста Олександра Ярославського помітили неподалік Ніцци

Про це повідомляє Українська правда.

60-метрова яхта стояла на якорі в місті Антіб.

За допомогою дрона на яхті зафіксували жінку, схожу на дружину Ярославського Марину Светницьку. У липні вона постила в інстаграмі світлини з яхти Kaiser.

Зараз яхта дрейфує біля берегів острова Мілос у Греції.

На початку березня з'являлася інформація, що Ярославський продав яхту задля відновлення Харкова.

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