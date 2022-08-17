Дружину Ярославського помітили на яхті, яку мали продати на допомогу Харкову

Джерело - Українська Правда.
Яхту Kaiser президента Металіста Олександра Ярославського помітили неподалік Ніцци
Про це повідомляє Українська правда.
60-метрова яхта стояла на якорі в місті Антіб.
За допомогою дрона на яхті зафіксували жінку, схожу на дружину Ярославського Марину Светницьку. У липні вона постила в інстаграмі світлини з яхти Kaiser.
Зараз яхта дрейфує біля берегів острова Мілос у Греції.
На початку березня з'являлася інформація, що Ярославський продав яхту задля відновлення Харкова.