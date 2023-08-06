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Мбаппе відхилив всі пропозиції ПСЖ щодо нового контракту

Француз методично прокладає свій шлях у Реал
Сьогодні 09:55 305 0
Мбаппе відхилив всі пропозиції ПСЖ щодо нового контракту
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ намагається вирішити ситуацію з 24-річним форвардом Кіліаном Мбаппе, контракт якого розрахований до кінця сезону 2023/2024. 

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гранд Ліги 1 запропонував Мбаппе низку рішень, в тому числі новий контракт з пунктом про гарантований продаж влітку 2024 року. Зірковий форвард відмовився.

У ПСЖ як і раніше переконані, що Мбаппе хоче перейти в "Реал" за рік в статусі вільного агента. В такому випадку чемпіони Франції не зможуть заробити на продажу гравця.

ПСЖ наразі відсторонило Мбаппе від тренувань з основною командою.

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