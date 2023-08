Мбаппе відхилив всі пропозиції ПСЖ щодо нового контракту

ПСЖ намагається вирішити ситуацію з 24-річним форвардом Кіліаном Мбаппе, контракт якого розрахований до кінця сезону 2023/2024.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Гранд Ліги 1 запропонував Мбаппе низку рішень, в тому числі новий контракт з пунктом про гарантований продаж влітку 2024 року. Зірковий форвард відмовився.

У ПСЖ як і раніше переконані, що Мбаппе хоче перейти в "Реал" за рік в статусі вільного агента. В такому випадку чемпіони Франції не зможуть заробити на продажу гравця.

