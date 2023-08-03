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Барселона відмовилась від оренди Неймара

Барселона не хоче повертати бразильця
Сьогодні 16:57 138 0
Барселона відмовилась від оренди Неймара
Фото - Getty Images
#Барселона, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

ПСЖ запропонував Барселоні орендувати Неймара.

Про це повідомляє видання Diario Sport.

Паризький клуб хотів включити бразильця до угоди про трансфер вінгера Усмана Дембеле, на що отримали категоричну відмову.

Своєю чергою французи намагаються активно позбутися проблемного футболіста, але поки що не можуть знайти покупця на гравця.

Проблемою також є і небажання Неймара переходити до клубу з Саудівської Аравії. 31-річний нападник все ще хоче виступати у Європі.

Минулого сезону на рахунку бразильця 13 голів та 11 асистів у 20 матчах Ліги 1.

Нагадаємо, ПСЖ активував клаусулу Дембеле у 50 млн євро.

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