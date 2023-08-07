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Інтер Маямі з Мессі та Кривцовим вийшов в 1/4 фіналу Кубка ліг

Інтер Маямі зробив фантастичний камбек.
Сьогодні 08:52 287 0
Інтер Маямі з Мессі та Кривцовим вийшов в 1/4 фіналу Кубка ліг
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

У рамках 1/8 фіналу Кубка ліг Інтер Маямі переграв Даллас.

Основний час матчу завершився внічию - 4:4, а у серії післяматчевих пенальті влучнішими були гравці Інтера.

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Зазначимо, український захисник Сергій Кривцов провів весь поєдинок на полі.

Кубок ліг
07 серпня

Даллас - Інтер Маямі 4:4 (4:5 по пен.)

Голи: 0:1 - 6 Мессі, 1:1 - 37 Кіньон, 2:1 - 45 Камунго, 3:1 - 63 Веласко, 3:2 - 65 Кремаскі, 4:2 - 68 Тейлор (автогол), 4:3 - 80 Фарфан (автогол), 4:4 - 85 Мессі

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