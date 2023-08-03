Дубль Мессі допоміг Інтер Маямі пройти Орландо Сіті в Кубку ліги

Джерело - Чемпіон.
Інтер Маямі здобув перемогу над Орландо Сіті в межах 1/16 фіналу Кубка ліги.
Матч завершився з рахунком 3:1. Дубль на свій рахунок записав Ліонель Мессі.
Leagues Cup
Плей-оф, 1/16 фіналу
3 липня
Інтер Маямі - Орландо Сіті 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 7 Мессі, 1:1 - 17 Араухо, 2:1 - 51 Мартінес (пен), 3:1 - 72 Мессі
Українець Сергій Кривцов провів на полі увесь матч.
Нагадаємо, форвард Греміо Луїс Суарес сподівається возз'єднатися з Ліонелем Мессі в Інтер Маямі.
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