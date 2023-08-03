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Дубль Мессі допоміг Інтер Маямі пройти Орландо Сіті в Кубку ліги

Українець Сергій Кривцов провів на полі увесь матч
Сьогодні 08:21 648 0
Дубль Мессі допоміг Інтер Маямі пройти Орландо Сіті в Кубку ліги
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі здобув перемогу над Орландо Сіті в межах 1/16 фіналу Кубка ліги.

Матч завершився з рахунком 3:1. Дубль на свій рахунок записав Ліонель Мессі.

Leagues Cup
Плей-оф, 1/16 фіналу
3 липня

Інтер Маямі - Орландо Сіті 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 7 Мессі, 1:1 - 17 Араухо, 2:1 - 51 Мартінес (пен), 3:1 - 72 Мессі

Українець Сергій Кривцов провів на полі увесь матч.

Нагадаємо, форвард Греміо Луїс Суарес сподівається возз'єднатися з Ліонелем Мессі в Інтер Маямі.

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