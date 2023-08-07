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Вернидуб: Після перерви мали тотальну перевагу над Зорею

Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Зорею
Сьогодні 09:54 313 0
Вернидуб: Після перерви мали тотальну перевагу над Зорею
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - fckryvbas.com.

Кривбас у другому таймі повністю змінив гру проти Зорі.

Про це розповів головний тренер криворізького клубу Юрій Вернидуб.

"По-перше, погодні умови не дуже підходять для футболу. Адже дуже спекотно було, як одній, так і іншій команді. Те, що я побачив на футбольному полі, то мої хлопці непогано виглядали. Одразу видно, що добре підготовлені фізично. Знову пропустили "швидкий" гол, на 4 хвилині, як і в Олександрії. Але добре на це відреагували: не опустили голови вниз, а йшли вперед.

Шукали моменти біля воріт Зорі, і можливості були. На щастя, свій шанс використали в кінцівці першого тайму, коли також заробили пенальті, який чітко реалізував Максим Луньов. Ну а по перерві повна перевага була на боці Кривбасу: забили двічі, а могли відзначитись ще більше, моментів вистачало, ще й пенальті не реалізували, але то вже таке.

Адже пенальті – це лотерея. Ми усі підтримали Дмитра Хомченовського, нашого капітана. Усе буває, це пенальті. Також підтримали Бізіману, який "заробив" перший 11-метровий у наші ворота. В цілому ми все зробили сьогодні для того, аби відсвяткувати першу перемогу в чемпіонаті.

Вважаю, гра із Зорею – найкраща за той час, як я є головним тренером ФК Кривбас. За усіма показниками: малюнок гри, мислення.

Чому перший тайм не дуже вдався Кривбасу? Перші хвилин 10-15 ми якось розгубились… До того ж спека далась взнаки. Але потім зібрались і десь з 20 хвилини почали непогано атакувати, включати "високий" пресинг. Не давали змогу Зорі спокійно працювати з мʼячем, адже знали, що там є хороші виконавці. А у другому таймі гра повністю змінилась, ми мали тотальну перевагу в плані гри, контролю мʼяча. Це доводить, що ми непогано попрацювали на зборах і фізично команда наразі готова", - відзначив Вернидуб.

Раніше Зоря програла Кривбасу у 2 турі УПЛ.

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