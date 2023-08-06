Гол Циганкова допоміг Жироні переграти Лаціо у контрольному матчі

Довбик дебютував у складі нового клубу

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Жирона перемогла італійський Лаціо у контрольному матчі.

Матч завершився з рахунком 2:1. Рахунок у матчі відкрив українець Віктор Циганков, який відзначився гарним ударом за меж штрафного майданчику суперника.

Українець Віктор Циганков вийшов у стартовому складі і був замінений на 65-ій хвилині. Інший українець Артем Довбик, який нещодавно підписав контракт з іспанським клубом, дебютував, вийшовши на 73-ій хвилині на заміну замість Мартінеса.

Контрольний матч

6 серпня

Жирона - Лаціо 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Циганков, 2:0 - 70 Стуані, 2:1 - 76 Кастельянос