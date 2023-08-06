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Довбик став гравцем Жирони

Угода розрахована на 5 років
Сьогодні 13:53 645 0
Довбик став гравцем Жирони
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Іспанський клуб Жирона підписав контракт з 26-річним форвардом Артемом Довбиком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Уродженець Черкас поставив свій підпис під угодою, яка розрахована на 5 років.

Раніше повідомлялося, що Довбик вже пройшов медогляд у Жироні і незабаром підпише з клубом контракт. Трансфер українця стане найдорожчим підписанням в історії каталонського клубу.

Як відомо, кольори Жирони захищає український півзахисник Віктор Циганков.

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