Угода розрахована на 5 років

Джерело - Чемпіон.

Іспанський клуб Жирона підписав контракт з 26-річним форвардом Артемом Довбиком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Уродженець Черкас поставив свій підпис під угодою, яка розрахована на 5 років.

Раніше повідомлялося, що Довбик вже пройшов медогляд у Жироні і незабаром підпише з клубом контракт. Трансфер українця стане найдорожчим підписанням в історії каталонського клубу.

Як відомо, кольори Жирони захищає український півзахисник Віктор Циганков.