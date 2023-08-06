Джерело - Чемпіон.
Іспанський клуб Жирона підписав контракт з 26-річним форвардом Артемом Довбиком.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Уродженець Черкас поставив свій підпис під угодою, яка розрахована на 5 років.
Раніше повідомлялося, що Довбик вже пройшов медогляд у Жироні і незабаром підпише з клубом контракт. Трансфер українця стане найдорожчим підписанням в історії каталонського клубу.
Як відомо, кольори Жирони захищає український півзахисник Віктор Циганков.
𝗕𝗘𝗡𝗩𝗜𝗡𝗚𝗨𝗧 𝗗𝗢𝗩𝗕𝗬𝗞! 👋— Girona FC (@GironaFC) August 6, 2023