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СК Дніпро-1 - Полісся 2:1: огляд матчу

Сьогодні 17:56 212 0
СК Дніпро-1 - Полісся 2:1: огляд матчу
#Полісся, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 здобув перемогу над житомирським Поліссям. 

Чемпіонат України - УПЛ
2 тур, 6 серпня

СК Дніпро-1 - Полісся 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Піхальонок, 1:1 87 Янаков (пен), 2:1 - 90+1 Бабенко

Дніпро-1: Кінарейкін - Каплієнко (Білл 89), Сарапій, Адам'юк, Пасіч (Танчик 46) - Бабенко, Піхальонок, Рубчинський (Ківінда 63)- Мірошниченко (Сваток 67), Бланко - Третьяков (Когут 63)

Полісся: Кудрик - Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков - Танковський (Крушинський 63), Огіря, Кушніренко - Козак (Назаренко 46), Макуана - Будківський (Янаков 76)

Попередження: Пасіч 36, Адам'юк 47, Сарапій 80 - Танковський 34

Вилучення: Кушніренко 22

Нагадаємо, що сьогодні екснападник СК Дніпро-1 Артем Довбик став гравцем іспанської Жирони.

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