Карпати здобули перемогу над Буковиною: результати матчів Першої ліги

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У 2-му турі української Першої ліги відбулося 6 матчів.
Чемпіонат України - Перша ліга
2 тур, 6 серпня
Група А
Нива (Тернопіль) - Прикарпаття 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 88 Хруставка
Агробізнес - Металіст 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 7 Тепляков, 1:1 - 26 Равлик, 2:1 - 57 Волков, 3:1 - 78 Толочко (пен)
Хуст - Епіцентр 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 12 Гірний
Поділля - Нива (Бузова) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 38 Прокопчук, 0:2 - 80 Паламар
Карпати - Буковина 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 19 Рябов, 1:1 - 35 Палагнюк, 2:1 - 68 Невес
Група Б
Вікторія - Металург 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Долінський, 1:1 - 48 Сейтхалілов