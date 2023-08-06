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Карпати здобули перемогу над Буковиною: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 19:10 958 0
Карпати здобули перемогу над Буковиною: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Епіцентр, #Нива Тернопіль, #Поділля, #Прикарпаття, #Нива Бузова, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

У 2-му турі української Першої ліги відбулося 6 матчів.

Чемпіонат України - Перша ліга
2 тур, 6 серпня
Група А

Нива (Тернопіль) - Прикарпаття 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 88 Хруставка

Агробізнес - Металіст 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Тепляков, 1:1 - 26 Равлик, 2:1 - 57 Волков, 3:1 - 78 Толочко (пен)

Хуст - Епіцентр 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 12 Гірний

Поділля - Нива (Бузова) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 38 Прокопчук, 0:2 - 80 Паламар

Карпати - Буковина 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Рябов, 1:1 - 35 Палагнюк, 2:1 - 68 Невес

Група Б

Вікторія - Металург 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Долінський, 1:1 - 48 Сейтхалілов

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