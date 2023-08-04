Жирона завершує трансфер Довбика

Артем Довбик близький до трансферу у Жирону

Дніпро-1 та Жирона погоджують останні формальності щодо тристоронньої структури виплат за трансфер нападника Артема Довбика.

Про це повідомляє Sport Arena.

До кінцевої угоди входить також компенсація, яку за форварда отримає данський Мітьюлланд.

Раніше Артем прибув до Іспанії на медогляд. Повідомлялося, що Жирона заплатить за трансфер нападника збірної України сім мільйонів євро. При цьому каталонський клуб отримає понад 50% прав на гравця.

Нагадаємо, Довбик продовжив контракт з Дніпром-1 до літа 2025 року. Нова угода покращила можливості дніпрян заробити на трансфері гравця. При цьому керівництво Дніпра-1 розраховувало продати футболіста не менш як за 15 мільйонів євро.

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