Головне
Команда Шевченка зіграла внічию з Командою Зінченка у благодійному матчі Game4Ukraine
Вчора 22:18 1638
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО
Сьогодні 13:24 10077
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких
Сьогодні 13:06 3626
Карпати зіграють з Буковиною: розклад матчів Першої ліги на 6 серпня
Сьогодні 10:10 263
Дніпро-1 зіграє з Поліссям, Зоря - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 6 серпня
Сьогодні 08:40 441
Динамо цікавиться півзахисником Ювентуса
Сьогодні 08:08 608
Збірна Нідерландів переграла ПАР та вийшла до 1/4 фіналу жіночого ЧС-2023
Сьогодні 07:10 422
Олександрія переграла Металіст 1925 у 2 турі УПЛ
Вчора 22:06 433
Команда Шевченка - Команда Зінченка: онлайн-трансляція LIVE благодійного матчу Game4Ukraine
Вчора 20:14 1918
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Євро з пляжного волейболу
Вчора 17:38 2083
Прямі трансляції

Шмейхель може повернутися в АПЛ

У послугах воротаря зацікавлений Ноттінгем Форрест
Сьогодні 12:41 231 0
Шмейхель може повернутися в АПЛ
#Ноттінгем Форест

Джерело - xsport.ua.

Досвідчений датський голкіпер Каспер Шмейхель, який виступає в чемпіонаті Франції за Ніццу, може повернутися в чемпіонат Англії.

Про це повідомляє Nottingham Post.

У послугах 36-річного футболіста зацікавлений Ноттінгем Форест. Лісники спробують підписати Шмейхеля в поточне трансферне вікно.

В Англії Каспер довгий час виступав за Лестер. Він захищав кольори цієї команди з 2011 по 2022 рік і став чемпіоном Англії.

У минулому сезоні Шмейхель зіграв 36 матчів в Лізі 1, в яких пропустив 35 м'ячів. У 12 поєдинках він зберіг ворота на замку.

Нагадаємо клуби АПЛ прагнуть скорочення трансферного вікна для Саудівської Аравії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 25961
Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Легендарний Зеєдорф забив шедевральний гол та обійнявся з Шевченком у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО 10077
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 24155
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких 3626
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 10125
Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО Мудрик ефектним дальнім ударом поцілив у перекладину у благодійному матчі Game4Ukraine - ВІДЕО 4324
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49497 2
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21353
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152877 7
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20356
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35175 4
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 213398 1