Шмейхель може повернутися в АПЛ

У послугах воротаря зацікавлений Ноттінгем Форрест

Досвідчений датський голкіпер Каспер Шмейхель, який виступає в чемпіонаті Франції за Ніццу, може повернутися в чемпіонат Англії.

Про це повідомляє Nottingham Post.

У послугах 36-річного футболіста зацікавлений Ноттінгем Форест. Лісники спробують підписати Шмейхеля в поточне трансферне вікно.

В Англії Каспер довгий час виступав за Лестер. Він захищав кольори цієї команди з 2011 по 2022 рік і став чемпіоном Англії.

У минулому сезоні Шмейхель зіграв 36 матчів в Лізі 1, в яких пропустив 35 м'ячів. У 12 поєдинках він зберіг ворота на замку.

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