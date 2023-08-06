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Динамо цікавиться півзахисником Ювентуса

Проблемою може стати надто висока зарплата хорватського футболіста
Сьогодні 08:08 406 0
Динамо цікавиться півзахисником Ювентуса
#Динамо Київ, #Ювентус

Джерело - sportarena.com.

Київське Динамо проявляє інтерес до півзахисника Ювентуса Марко П’яци.

Про це повідомляє Numero-Diez.

28-річний хорват (профільна позиція - лівий вінгер) не потрібен Ювентусу. Туринський клуб готовий з ним розпрощатися. У випадку з київським клубом мова може йти про оренду з правом викупу.

Головна перешкода для переходу П’яци - його зарплата, яка становить близько 2 мільйонів євро на рік.

П’яца став гравцем Ювентуса у 2016 році, перейшовши з Динамо Загреб. Хорват регулярно здавався в оренду: за останні роки він встиг пограти за Шальке, Фіорентину, Андерлехт, Дженоа, Торіно та Емполі. Також на його рахунку 24 поєдинки та 1 гол у складі збірної Хорватії.

Минулого сезону П’яца зіграв за Емполі 17 матчів у Серії А. Результативних дій не робив.

Напередодні  Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ.

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