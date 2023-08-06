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УЄФА назвав арбітрів матчів Динамо та Аріса

Сьогодні 11:40 390 0
УЄФА назвав арбітрів матчів Динамо та Аріса
#Аріс, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

10 та 17 серпня київське Динамо проведе матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Суперником біло-синіх стане грецький Аріс.

Першу зустріч, що відбудеться у Салоніках, обслужить міжнародна бригада арбітрів. Головним суддею стане Джарред Джиллетт із Австралії. Допомагатимуть на лініях йому англійці Ніл Девіс та Гаррі Леннард. Четвертий арбітр - Майкл Солісбері (Англія).

Зазначимо, що Джиллетт є арбітром Англійської Прем'єр-ліги.

Матч-відповідь відбудеться в Бухаресті (Румунія). Головним арбітром призначено Себастьяна Гісхамера з Австрії. На лініях працюватимуть також австрійці Роланд Рідель та Сантіно Шрайнер. Четвертий арбітр - австрієць Вальтер Альтман.

Напередодні Раніше Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ.

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