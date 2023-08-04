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Інтер зробив нову пропозицію Вест Гему щодо Скамакки

Інтер зробив нову пропозицію Вест Гему щодо Скамакки
Сьогодні 17:26 101 0
Інтер зробив нову пропозицію Вест Гему щодо Скамакки
Фото - gettyimages
#Вест Гем, #Інтер, #Скамакка, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Інтер відправив нову пропозицію Вест Гему щодо трансферу форварда Джанлуки Скамакки.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Молотобійці отримали запит у 24 мільйони євро + 4 млн євро як бонусні виплати. Сам гравець уже погодив особистий контракт із "нерадзуррі".

Скамакка приєднався до Вест Гема минулого літа: Сассуоло придбав за гравця 30 мільйонів євро. На рахунку 24-річного нападаючого — вісім голів у 24 матчах за Молотобійців у всіх турнірах.

Нагадаємо, Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента.

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