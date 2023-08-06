Карпати зіграють з Буковиною: розклад матчів Першої ліги на 6 серпня

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Сьогодні, 6 серпня, у 2-му турі української Першої ліги відбудеться 6 матчів.
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів
Розклад матчів 2-го туру Першої ліги на 6 серпня:
- 14:00. Група А. Нива (Тернопіль) - Прикарпаття
- 14:30. Група А. Поділля - Нива (Бузова)
- 15:30. Група А. Агробізнес - Металіст
- 16:00. Група Б. Вікторія - Металург
- 16:30. Група А. Хуст - Епіцентр
- 17:00. Група А. Карпати - Буковина
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів
7 серпня у Першій лізі буде зіграно ще 4 матчі 2-го туру.
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