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Карпати зіграють з Буковиною: розклад матчів Першої ліги на 6 серпня

Сьогодні у Першій лізі буде зіграно 6 матчів
Сьогодні 10:10 122 0
Карпати зіграють з Буковиною: розклад матчів Першої ліги на 6 серпня
#Буковина, #Карпати, #Нива Тернопіль, #Прикарпаття, #Нива Бузова

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 серпня, у 2-му турі української Першої ліги відбудеться 6 матчів.

Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів

Розклад матчів 2-го туру Першої ліги на 6 серпня:

  • 14:00. Група А. Нива (Тернопіль) - Прикарпаття
  • 14:30. Група А. Поділля - Нива (Бузова)
  • 15:30. Група А. Агробізнес - Металіст
  • 16:00. Група Б. Вікторія - Металург
  • 16:30. Група А. Хуст - Епіцентр
  • 17:00. Група А. Карпати - Буковина

Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів

7 серпня у Першій лізі буде зіграно ще 4 матчі 2-го туру.

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