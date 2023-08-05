Гойлдунд: Мріяв вийти на Олд Траффорд у футболці Манчестер Юнайтед

Данський нападник Расмус Гойлунд мріяв перейти у Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам футболіст.

"Це не секрет, що я був фанатом цього великого клубу з того часу як я був малим хлопцем. І я мріяв вийти на Олд Траффорд у футболці Манчестер Юнайтед.

Я неймовірно радий цій можливості перетворити цю мрію в реальність. Я сповнений рішучості відплатити за віру, яку клуб проявив до мене. Моя кар'єра ще тільки починається, але я знаю, що готовий зробити цей крок вперед і грати поруч з гравцями світового класу.

Як тільки я поговорив з головним тренером, то зрозумів, що це середовище буде ідеальним для мого розвитку. Я насолоджуюся можливістю працювати разом з одним із найкращих тренерів у світі. Я знаю, що під керівництвом Еріка тен Хага я можу досягти великих результатів разом з новими товаришами по команді в цьому особливому клубі", - розповів Гойлунд.