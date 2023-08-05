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Тоттенгем підписав 18-річного захисника Блекберна

Тоттенгем підписав перспективного захисника
Сьогодні 17:11 148 0
Тоттенгем підписав 18-річного захисника Блекберна
#Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Блекберн

Джерело - tottenhamhotspur.com.

Тоттенгем оголосив про перехід центрального захисника Ешлі Філіпса, який до цього грав за Блекберн, що виступає в Чемпіоншипі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до 2028 року.

Філліпс перебував у системі Блекберна з 12-річного віку. У минулому сезоні провів за першу команду 14 матчів в усіх турнірах, результативними діями не відзначався. У віці 17 років і 45 днів став 4-м наймолодшим гравцем в історії головної команди клубу.

Раніше Леві проігнорував пропозицію Баварії щодо трансферу Кейна.

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