Кварахцелія може пропустити старт сезону

У гравця травма коліна

Найкращий гравець Серії А минулого сезону Хвіча Кварахцелія може пропустити старт нової кампанії.

Про це повідомляє Tuttosport.

У вінгера Наполі травма коліна. Наразі лікарі намагаються з'ясувати, чи пошкоджені лише м'язи, чи ще й зв'язки. Якщо зв'язки також постраждали – Кварацхелія пропустить старт сезону.

У минулому розіграші Серії А грузин був визнаний гравцем сезону. У рамках чемпіонату він забив 12 голів і віддав 10 асистів у 34 матчах. Також у матчах Ліги чемпіонів Хвіча відзначився шістьма результативними діями (2+4) у дев’яти зустрічах.

Нагадаємо, Ньюкасл готує пропозицію Наполі щодо Кварацхелії.

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