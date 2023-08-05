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Прибиральника стадіону Інтера Маямі звільнили за автограф Мессі

Сьогодні 11:54 211 0
Прибиральника стадіону Інтера Маямі звільнили за автограф Мессі

Колумбійця Крістіана Саламанку звільнили з компанії, яка відповідає за прибирання стадіону Інтера Маямі.

Про це він розповів порталу La Nacion.

"Мені довелося прибирати санвузли в секторі, де стоять автобуси. На щастя, я був там, коли прибув автобус і всі гравці вийшли. Останнім був Мессі. Досить було крикнути йому "Ей, чемпіоне світу!", щоб той повернувся подивитися.

Я підняв свою уніформу, а в мене під нею була футболка аргентинської команди та маркер. Ліонель дав мені свій автограф. Охорона приїхала відразу, вони забрали мене та звільнили з роботи, але це було варте кожної секунди", - сказав Саламанка.

Це був його перший день на цій роботі. Працівників компанії попереджали, що їм заборонено брати автографи та фотографуватися з футболістами під час робочої зміни.

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