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Команда Шевченка - Команда Зінченка: де дивитися онлайн благодійний матч Game4Ukraine

Сьогодні 10:52 2303 0
Команда Шевченка - Команда Зінченка: де дивитися онлайн благодійний матч Game4Ukraine

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 5 серпня, на лондонському стадіоні Стемфорд Брідж відбудеться Game4Ukraine - благодійний матч на підтримку України. Головна мета - збір коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, який 4 березня 2022 року обстріляли російські війська.

В поєдинку візьмуть участь команди Андрія Шевченка та Олександра Зінченка. Початок - о 20:00 за київським часом.

Пряму трансляцію можна буде переглянути на телеканалі Setanta Sports та безплатно - на медіасервісі MEGOGO. Коментуватимуть матч зі стадіону Роман Бебех та Віктор Вацко.

Склади команд

Команда Шевченка: 

  • голкіпери Діда, Петр Чех, Жуліо Сезар, Карлі Телфорд і Карло Кудічіні;
  • захисники Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Крістіан Пануччі, Массімо Оддо та Вільям Галлас;
  • півзахисники Кларенс Зеєдорф, Мікаель Есьєн, Клод Макелеле, Михайло Мудрик, Сержиньо, Клер Раферті та Джо Коул;
  • нападники — капітан Андрій Шевченко, його партнер по нападу в "Динамо" та збірній Сергій Ребров, Самуель Ето’о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тоні та Джиммі Флойд Гассельбайнк.
  • тренерка — Емма Гейз, яка очолює жіночу команду Челсі.

Команда Зінченка: 

  • голкіпери Єнс Леманн, Девід Джеймс;
  • захисники Бакарі Санья, Олег Лужний, Антоніо Валенсія, Даріо Срна, Пер Мертезакер, Мікаель Сільвестр, Вес Морган, Джолеон Лескотт, Мартін Шкртел, Йон Арне Ріїсе, Гаель Кліши;
  • півзахисники —капітан Олександр Зінченко, Робер Пірес, Джек Вілшир, Чарлі Адам, Марк Нобл, Євген Коноплянка, Кеті Чепмен, Джессіка Уртадо, Рейчел Єнкі;
  • нападники Євген Левченко та Якубу Аєгбені.
  • тренер — Арсен Венгер.

Зінченко зіграє не більше 5 хвилин у благодійному матчі для України

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