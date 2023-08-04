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Луческу: Оболонь створила нам багато проблем

Мірча Луческу прокоментував перемогу над Оболонню
Сьогодні 19:52 246 0
Луческу: Оболонь створила нам багато проблем
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Оболонь

Джерело - fcdynamo.com.

Оболонь створила багато проблем гравцям Динамо.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Сьогодні був цікавий матч, обидві команди грали в агресивний футбол. Було багато довгих передач, причому збоку обох команд. Оболонь створила нам багато проблем, хоча рахунок міг бути й 5:0, оскільки ми створили велику кількість гольових моментів, мали багато стандартів.

Повторюся, Оболонь добре підійшла до сьогоднішнього матчу, створила моменти біля наших воріт. Можливо, десь наші гравці почувалися розслаблено, але в принципі все добре, я задоволений результатом та здобутими трьома очками.

В Оболоні хороша команда, завжди грає вдома непогано, і сьогодні хотіли нас перемогти", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ.

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