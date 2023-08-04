Луческу: Оболонь створила нам багато проблем

Оболонь створила багато проблем гравцям Динамо.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Сьогодні був цікавий матч, обидві команди грали в агресивний футбол. Було багато довгих передач, причому збоку обох команд. Оболонь створила нам багато проблем, хоча рахунок міг бути й 5:0, оскільки ми створили велику кількість гольових моментів, мали багато стандартів.

Повторюся, Оболонь добре підійшла до сьогоднішнього матчу, створила моменти біля наших воріт. Можливо, десь наші гравці почувалися розслаблено, але в принципі все добре, я задоволений результатом та здобутими трьома очками.

В Оболоні хороша команда, завжди грає вдома непогано, і сьогодні хотіли нас перемогти", - відзначив Луческу.