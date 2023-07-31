Тоттенгем хоче включити несподівану опцію у договір щодо продажу Кейна

Лондонський клуб хоче перестрахуватись на той випадок, якщо форвард захоче повернутися на Туманний Альбіон.

Баварія веде переговори з Тоттенгемом щодо трансферу Гаррі Кейна.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Пол Гілмор.

Клуби все ще не зійшлися в ціні за 30-річного форварда – їх поділяють 20 мільйонів фунтів.

При цьому "шпори" хочуть включити до угоди одну несподівану опцію. Тоттенгем хоче, щоб у договорі був пункт про зворотний викуп Кейна, якщо він захоче повернутися до АПЛ.

Таким чином лондонці хочуть убезпечити себе і виключити варіант, за якого гравець через рік перейде до табору одного з їхніх суперників по чемпіонату Англії.

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