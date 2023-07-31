Тоттенгем хоче включити несподівану опцію у договір щодо продажу Кейна

Джерело - isport.ua.
Баварія веде переговори з Тоттенгемом щодо трансферу Гаррі Кейна.
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Пол Гілмор.
Клуби все ще не зійшлися в ціні за 30-річного форварда – їх поділяють 20 мільйонів фунтів.
При цьому "шпори" хочуть включити до угоди одну несподівану опцію. Тоттенгем хоче, щоб у договорі був пункт про зворотний викуп Кейна, якщо він захоче повернутися до АПЛ.
Таким чином лондонці хочуть убезпечити себе і виключити варіант, за якого гравець через рік перейде до табору одного з їхніх суперників по чемпіонату Англії.
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