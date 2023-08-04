Аякс підписав 19-річного вінгера Манчестер Сіті

Аякс підсилився вінгером

Аякс оголосив про перехід вінгера Манчестер Сіті Карлоса Борхеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з гравцем розрахований до літа 2028 року.

Сума трансферу 19-річного футболіста склала 14 млн євро, проте вона може зрости до 19 млн, враховуючи бонуси.

Борхес перебував в структурі Манчестер Сіті з 2014 року. В минулому сезоні він виступав за команду U-21, з якою виграв чемпіонат, став найкращим бомбардиром і був визнаний найкращим гравцем змагань.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Марезу в Ренні.

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