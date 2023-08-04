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Ярмоленко та Ванат - у старті Динамо на матч з Оболонню

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 16:38 238 0
Ярмоленко та Ванат - у старті Динамо на матч з Оболонню

Джерело - Чемпіон.

Оболонь у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги прийме Динамо.

Стартові склади команд:

Оболонь: Федорівський – Вовкун, Приймак, Лук’янчук – Мединський, Черненко, Мороз, Слободян, Прокопенко – Тарануха, Суханов

Запасні: Кичак, Карась, Осман, Мухаматгапєєв, Чернов, Груша, Нагієв, Краснопір

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Ванат

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Діалло, Царенко, Біловар, Беніто, Волошин

Початок о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Динамо у 1 колі обіграло Минай, а Оболонь розписала мирову з Колосом.

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