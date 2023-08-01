Скамакка погодився перейти в Інтер

Скамакка близький до зміни клубу

Джерело - Чемпіон.

Нападник Вест Гема Джанлука Скамакка близький до переходу в Інтер.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Форвард вже дав згоду на перехід в Інтер.

Міланський клуб зробить лондонцям пропозицію у 25 млн євро + бонуси за гравця. Угода між клубами повинна бути досягнута найближчими днями

Відзначимо, що Вест Гем купив Скамакку у Сассуоло влітку 2022 року за 36 млн євро.

Нагадаємо, Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента.

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