Скамакка погодився перейти в Інтер

Джерело - Чемпіон.
Нападник Вест Гема Джанлука Скамакка близький до переходу в Інтер.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Форвард вже дав згоду на перехід в Інтер.
Міланський клуб зробить лондонцям пропозицію у 25 млн євро + бонуси за гравця. Угода між клубами повинна бути досягнута найближчими днями
Відзначимо, що Вест Гем купив Скамакку у Сассуоло влітку 2022 року за 36 млн євро.
Нагадаємо, Інтер домовився з Трубіним про перехід на правах вільного агента.
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