Тейлор: Упевнений, що Мудрик колись побореться за Золотий м'яч

Джерело - FanDay.
Вінгер Челсі Михайло Мудрик зможе колись поборотися за Золотий м'яч.
Про це розповів його колишній партнер Лукас Тейлор.
"Так, він справді великий талант. Я грав з багатьма добрими гравцями, але Мудрик інший і має неймовірний менталітет. Я впевнений, що він досягне великого успіху і колись побореться за Золотий м'яч", - сказав Тейлор.
Тейлор: Я не залишав Шахтар, але мене не хочуть використати
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!