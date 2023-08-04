Тейлор: Упевнений, що Мудрик колись побореться за Золотий м'яч

Вінгер Челсі Михайло Мудрик зможе колись поборотися за Золотий м'яч.

Про це розповів його колишній партнер Лукас Тейлор.

"Так, він справді великий талант. Я грав з багатьма добрими гравцями, але Мудрик інший і має неймовірний менталітет. Я впевнений, що він досягне великого успіху і колись побореться за Золотий м'яч", - сказав Тейлор.