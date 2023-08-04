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Тейлор: Упевнений, що Мудрик колись побореться за Золотий м'яч

Михайло Мудрик досягне великого успіху, - Тейлор
Сьогодні 14:55 270 0
Тейлор: Упевнений, що Мудрик колись побореться за Золотий м'яч
#Челсі, #Шахтар, #Михайло Мудрик, #Лукас Тейлор

Джерело - FanDay.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик зможе колись поборотися за Золотий м'яч.

Про це розповів його колишній партнер Лукас Тейлор.

"Так, він справді великий талант. Я грав з багатьма добрими гравцями, але Мудрик інший і має неймовірний менталітет. Я впевнений, що він досягне великого успіху і колись побореться за Золотий м'яч", - сказав Тейлор.

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