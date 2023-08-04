Тейлор: Я не залишав Шахтар, але мене не хочуть використати

Джерело - FanDay.
Захисник Шахтаря Лукас Тейлор тренується з командою U-19.
Про це бразилець розповів порталу FanDay.
"Я не в ПАОК. Після минулого сезону в оренді Шахтар мав викупити мене у ПАОК. Тому я тепер повністю гравець Шахтаря. Я точно не знаю, що буде далі. У мене контракт із Шахтарем на найближчі 3 роки. Я не залишав Шахтар, зараз я повністю гравець клубу, але мене не хочуть використати.
Актуально: Чигринський пройшов медогляд у Шахтарі
Після підписання Гіо Гочолейшвілі у клубі сказали, що не розраховують на мене, бо дадуть більше хвилин молодшому гравцю. Але я хотів залишитись, щоб стати чемпіоном. Ось тепер я тренуюся з U-19, поки ми не досягнемо домовленості щодо розірвання контракту", - сказав Тейлор.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!