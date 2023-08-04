Довбик пройде медогляд перед трансфером у Жирону

Форвард Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик прибув до Іспанії.

Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров.

Гравець близький до переходу в Жирону.

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"За моєю інформацією, сьогодні вранці форвард збірної України разом зі своїм агентом Олексієм Люндовським вилетіли у Жирону. Там Довбик пройде медогляд. Вже дуже близько", - написав Звєров.