Директор Дніпра-1 - про трансфер Довбика: Ще день-два, і ситуація буде вирішена

Джерело - Чемпіон.
Нападник Дніпра-1 Артем Довбик близький до переходу в Жирону.
Про це розповів комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман.
"Якби був договір між двома командами, то Довбик ще минулого тижня проходив би медогляд у Жироні і, мабуть, не грав би з Панатінаїкосом, а тренувався б з Циганковим.
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Думаю, що день-два, і ситуація буде вирішена. Ту ціну, яку ми спочатку для себе у голові склали, думаю, буде перерахована на наші рахунки. Суму конкретизувати не буду", - сказав Фрідман.
Повідомлялося, що Жирона запропонувала 6 млн євро за Довбика.
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