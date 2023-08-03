Директор Дніпра-1 - про трансфер Довбика: Ще день-два, і ситуація буде вирішена

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик близький до переходу в Жирону.

Про це розповів комерційний директор Дніпра-1 В'ячеслав Фрідман.

"Якби був договір між двома командами, то Довбик ще минулого тижня проходив би медогляд у Жироні і, мабуть, не грав би з Панатінаїкосом, а тренувався б з Циганковим.

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Думаю, що день-два, і ситуація буде вирішена. Ту ціну, яку ми спочатку для себе у голові склали, думаю, буде перерахована на наші рахунки. Суму конкретизувати не буду", - сказав Фрідман.