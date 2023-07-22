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Кессʼє може перейти у Ювентус

Франк Кессʼє може змінити клуб
Сьогодні 20:17 194 0
Кессʼє може перейти у Ювентус
Фото - Getty Images
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Кесс'є

Джерело - ua-football.com.

Півзахисник Барселони Франк Кессʼє може перейти до Ювентусу цього літа.

Про це повідомляє gazzetta.it.

Клуби обговорюють оренду з правом викупу гравця. Остаточно рішення ще не прийнято, але команди знаходяться на просунутій стадії переговорів.

"Синьо-гранатові" хочуть отримати за футболіста 15 млн євро + бонуси, туринський клуб планує заплатити меншу ціну.

Нагадаємо, Барселона може обміняти Кессі та Феррана на Фелікса.

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