Клуж з Коноплянкою поступився Аданадемірспору у кваліфікації Ліги конференцій

Клуж вилетів з єврокубків

Джерело - Чемпіон.

Клуж на виїзді поступився Аданадемірспору у кваліфікації Ліги конференцій.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Відзначимо, що у цьому матчі за Клуж дебютував Євген Коноплянка. 33-річний українець на 75-й хвилині, за рахунку 1:1, замінив на полі Ермала Краснікі.

Ліга конференцій УЄФА

Кваліфікація, 2-й раунд

Матч-відповідь, 03 серпня

Аданадемірспор - ЧФР Клуж 2:1 (1:0) (перший матч 1:1)

Голи: 1:0 - 43 Акінтола, 1:1 - 68 Могош, 2:1 - 90+4 Ндіає

Раніше Омонія з дублем Безуса розгромила Габалу.