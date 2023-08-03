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Клуж з Коноплянкою поступився Аданадемірспору у кваліфікації Ліги конференцій

Клуж вилетів з єврокубків
Сьогодні 23:09 104 0
Клуж з Коноплянкою поступився Аданадемірспору у кваліфікації Ліги конференцій
#Євген Коноплянка, #ЧФР Клуж

Джерело - Чемпіон.

Клуж на виїзді поступився Аданадемірспору у кваліфікації Ліги конференцій.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Відзначимо, що у цьому матчі за Клуж дебютував Євген Коноплянка. 33-річний українець на 75-й хвилині, за рахунку 1:1, замінив на полі Ермала Краснікі.

Ліга конференцій УЄФА
Кваліфікація, 2-й раунд
Матч-відповідь, 03 серпня

Аданадемірспор - ЧФР Клуж 2:1 (1:0)
(перший матч 1:1)

Голи: 1:0 - 43 Акінтола, 1:1 - 68 Могош, 2:1 - 90+4 Ндіає

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