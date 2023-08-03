Клуж з Коноплянкою поступився Аданадемірспору у кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Клуж на виїзді поступився Аданадемірспору у кваліфікації Ліги конференцій.
Матч завершився з рахунком 2:1.
Відзначимо, що у цьому матчі за Клуж дебютував Євген Коноплянка. 33-річний українець на 75-й хвилині, за рахунку 1:1, замінив на полі Ермала Краснікі.
Ліга конференцій УЄФА
Кваліфікація, 2-й раунд
Матч-відповідь, 03 серпня
Аданадемірспор - ЧФР Клуж 2:1 (1:0)
(перший матч 1:1)
Голи: 1:0 - 43 Акінтола, 1:1 - 68 Могош, 2:1 - 90+4 Ндіає
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