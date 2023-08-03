Омонія з дублем Безуса розгромила Габалу у кваліфікації Ліги конференцій

Український півзахисник відзначився дублем

Джерело - Чемпіон.

Омонія вдруге обіграла азербайджанську Габалу у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Матч завершився з рахунком 4:1. Перші два голи – на рахунку українця Романа Безуса.

Ліга конференцій УЄФА

Кваліфікація, 2-й раунд

Матч-відповідь, 03 серпня

Омонія (Кіпр) – Габала (Азербайджан) 4:1 (3:0) (Перший матч – 3:2)

Голи: 1:0 - 5 Безус, 2:0 - 30 Безус (пен), 3:1 - 38 Ланг, 3:1 - 56 Айзея, 4:1 - 59 Семеду

Раніше Безус забив 2 голи-красені зі штрафного та оформив хет-трик у матчі Ліги конференцій.