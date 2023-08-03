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Стала відома причина відходу Дембеле з Барселони

Усман Дембеле переходить у ПСЖ
Вчора 23:52 360 0
Стала відома причина відходу Дембеле з Барселони
Фото - Getty Images
#Барселона, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Усман Дембеле

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Барселони Усман Дембеле чітко дав зрозуміти клубу, що не хоче залишити команду через ставлення до нього.

Про це повідомляє AS.

У розмові з головним тренером Хаві Дембеле сказав: "Хочу продовжувати грати тут та здобувати титули, але у здоровому середовищі". Також він наголосив, що прийняв пропозицію ПСЖ не через гроші, хоч і йому запропонували втричі вищу зарплату в Парижі.

Також Усман говорив про цю ситуацію з одним з одноклубників. Зокрема, француз казав, що у клубі є люди, які "постійно кидають у нього лайно", що він не хотів "чекати, поки йому відріжуть голову", а також грати там, "де над ним ніхто не сміятиметься".

Раніше повідомлялося, що клуби узгодили перехід гравця.

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